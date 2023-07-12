'Это вполне вероятно': в ВСУ не исключают, что оккупанты сами уйдут из Бахмута под давлением артиллерии

Войска государства-террориста России могут осуществить "жест доброй воли" и самостоятельно покинуть Бахмут в Донецкой области. К такому шагу окупантов может вынудить давление украинской артиллерии.

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Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что Силы обороны прилагают много усилий, чтобы этот сценарий стал возможным.

В то же время, он попросил учитывать, что украинские военные осуществляют героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. Кроме того, по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Напомним, что украинские силы держат огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи (GLOC) вокруг города благодаря тому, что захватили основные высоты вокруг города.

Аналитики отметили, что постоянные сигналы со стороны украинских официальных лиц о намерениях провести оперативные действия в Бахмуте вместе с выраженной обеспокоенностью российских военных блогеров свидетельствуют о том, что украинские контрнаступательные действия в этом направлении могут серьезно угрожать российскому контролю над городом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины разгромили в районе Бахмута в Донецкой области боевиков подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыровцы бегут с позиций и несут большие потери;

– российские оккупационные войска в Бахмуте Донецкой области оказались в ловушке. Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали по позициям врага.

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