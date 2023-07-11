ВСУ готовят ловушку для оккупантов в Бахмуте, город под огневым контролем Сил обороны: анализ боевых действий от ISW

Украинские официальные лица сообщили 10 июля, что украинские силы удерживают контроль над огнем над Бахмутом и российскими наземными линиями связи (GLOC) вокруг города. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы получили контроль над основными высотами вокруг Бахмута, что позволило им контролировать огонь над городом.

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Об этом идет речь в анализе боевых действий от ISW. Таким образом, украинские официальные лица дали понять, что Украина намерена захватить российские войска в ловушку в городе, и кажется, последние украинские операции в районе Бахмута были направлены на медленное окружение российских войск в Бахмуте и его флангах. Ранее организация ISW с осторожностью оценивала заявления о российском контроле над огнем и общем перекрытии украинских коммуникаций в Бахмуте и вокруг него, поскольку российские силы постепенно заняли населенный пункт. Однако заявления Украины об установлении контроля над огнем могут быть более достоверными.

В последнее время как украинские, так и российские источники отмечают, что Украина усиливает свои позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, учитывая местную территорию, которая может отдать украинским силам преимущество огня. Страх перед украинским огнем и угрозой Бахмуту также отражается в российском информационном пространстве, а российские милблогеры выражали опасения, что украинские силы окружают российские силы в Бахмуте.

Как подытоживает издание, постоянные сигналы со стороны украинских официальных лиц о намерениях провести оперативные действия в Бахмуте, вместе с выраженной обеспокоенностью милблогеров относительно конкретных намерений, свидетельствуют о том, что украинские контрнаступательные действия в этом направлении могут серьезно угрожать российскому контролю над Бахмутом. Однако относительно освобождения города еще рано делать прогнозы.

Ранее сообщалось, что украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

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