Сырский о боях за Бахмут: враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Видео

Российские оккупационные войска в Бахмуте Донецкой области оказались в ловушке. Город принимается под огневой контроль Сил обороны Украины.

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Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он, в частности, отметил, что воины 77-й отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян. Позиция врага и их ПТУРа была обнаружена аэроразведкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", – отметил генерал.

Напомним: накануне минобороны Великобритании сообщило, что после месяца относительного затишья Бахмут снова превратился в одно из мест, где идут самые ожесточенные бои. К северу и к югу от города украинские воины достигли "стабильных успехов", в то время как в российских войсках на Бахмутском направлении есть значительные проблемы.

В то же время в Минобороны Украины отметили, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении Донецкой области, на нескольких участках есть продвижение более километра. В самом Бахмуте оккупационные войска России оказались практически в ловушке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия;

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте. Превосходство украинские военные удерживают уже несколько дней.

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