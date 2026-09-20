Войска РФ атаковали монастырь на Херсонщине: погиб монах, еще четверо ранены

Российская оккупационная армия атаковала монастырь в Херсонской области. В результате военного преступления погиб монах, еще четверо ранены.

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Также после обстрела были повреждены помещения монастыря. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Последствия атаки

По данным следствия, 19 сентября около 15:00 российские военные атаковали беспилотником помещение Свято-Григоровского Бизюков мужского монастыря в Бериславском районе.

В результате атаки погиб 71-летний монах. Еще четверо служителей монастыря получили ранения разной степени тяжести. Также повреждены помещения монастыря.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия очередной атаки военных РФ на гражданское население Херсона.

Главные истории дня

По информации областной администрации, в целом за сутки российские военные убили трех людей в Херсонской области. Еще 9 мирных жителей, среди которых ребенок, получили ранения.

Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 16 частных домов. Также оккупанты изуродовали автозаправочную станцию, хозяйственное сооружение, газопровод и частные автомобили.

Напомним, в В Украине за первые восемь месяцев 2026 года погибли не менее 2 222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения. Это больше, чем за весь 2025 год, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число гражданских жертв выросло на 55%.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 19 сентября нанесла очередной удар по Киеву. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

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