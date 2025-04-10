Войска РФ атаковали Николаев 'Шахедами', вспыхнули пожары: есть раненые и разрушения

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 10 апреля, массированно атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед". По предварительным данным, в результате вражеского удара есть раненные местные жители.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram. По его словам, на местах атаки вспыхнули два пожара, там работают спасательные службы. Двое раненых госпитализировали в больницу.

"Есть раненые. Два человека госпитализированы, другим медицинская помощь оказывается на месте", – написал Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в городе есть разрушения.

"Наши службы уже выехали на места. Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации – позже", – говорится в его сообщении.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщал, что на Николаев летело не менее семи "Шахедов".

В то же время в сети писали, что есть разрушения в многоэтажке в одном из районов. Официальной информации по этому поводу в настоящее время нет.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в последнее время активизировали атаки на Харьков. В то же время изменились тактика и тенденция их ударов – город атакуют группы вражеских дронов количеством по 10-15 штук. Вечером 8 апреля в городе зафиксировали более 20 прилетов, вспыхнули пожары и есть пострадавшие.

3 апреля в результате вражеской атаки на Харьков пять человек погибли, в том числе ребенок. Пострадали 34 человека, среди них трое детей.

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