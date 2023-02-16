Войска РФ бомбят ВСУ на Луганщине с неба, но украинские защитники дают отпор, – Гайдай

Российские войска продолжают наглые атаки украинских позиций на Луганщине. Они бомбят их с неба, используя больше самолетов, а еще подтянули тяжелую технику для обстрелов.

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Несмотря на огромное количество вражеских атак, защитники Украины дают достойный отпор, оккупантам не удается продвинуться. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Ситуация остается стабильно тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины. Там они сдерживают действительно огромное нашествие", – отметил он.

По его словам, в Луганской области российские войска постоянно идут в штурмы, подключая к ним тяжелую технику, боевые самолеты и ударные вертолеты.

"Враг хочет расстреливать и бомбить наши позиции. Но на сегодня все эти атаки отбиваются, техника уничтожается. Трудно потому, что их (оккупантов. – Ред.) очень много. Но ребята держатся", – добавил Гайдай.

То, что ВС РФ стягивают как можно больше авиации на свои базы, он объясняет подготовкой агрессора к очередному полномасштабному наступлению, ведь при поддержке с неба тяжелая техника на земле более эффективна.

"И самолетов, и вертолетов действительно стало больше, ударов из авиации по нашим позициям – тоже. На линии фронта трудно разместить какой-нибудь стационарный или большой мобильный противовоздушный комплекс, однако наши военные, нацгвардейцы, пограничники с ПЗРК прекрасно сбивают эти российские самолеты и вертолеты", – подытожил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на востоке. Всего с начала войны Силы обороны уничтожили уже 287 вертолетов и 298 самолетов армии РФ.

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