Войска РФ четыре раза обстреляли Дробышево на Донетчине: есть жертва и раненые. Фото

Российские оккупанты утром 31 мая четыре раза ударили по поселку Дробышево Краматорского района Донетчины. Вследствие обстрелов погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также опубликовал фото последствий российской атаки.

"Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром – полностью уничтожены четыре частных дома и четыре автомобиля, повреждены пять домов, админздание и другие объекты", – рассказал руководитель Донетчины.

По словам Филашкина, оккупанты ежедневно бьют по гражданским, каждый день есть пострадавшие.

"Все, кто до сих пор остаются на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" – призвал чиновник.

Ситуация с обстрелами Донетчины

Утром 31 мая Вадим Филашкин информировал, что за минувшие сутки войска РФ семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Волновахском районе в Богоявленке Угледарской громады повреждено агропредприятие.

В Красногоровке Покровского района ранены два человека. В Кураховке повреждены два дома, обстреляны окрестности Курахово. В Воздвиженке Гродовской громады разрушен дом, в Новогродовке – поврежден.

В Краматорском районе в Торском Лиманской громады разрушено здание. Под огнем были и окрестности Константиновской громады.

В Бахмутском районе враг сбросил КАБ-250 на Северное Торецкой громады: ранения получили один человек, повреждены 66 домов и инфраструктурный объект.

В Часовоярской громаде повреждены две многоэтажки и пять частных домов.

Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

С линии фронта было эвакуировано 155 человек, в том числе 24 ребенка, сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 мая враг ударил по центру Херсона. Вследствие обстрела пострадала женщина. Также повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, взрывной волной выбило окна в домах.

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