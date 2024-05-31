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Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,2 т.
Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео

Российские войска утром 31 мая обстреляли центр Херсона. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Подробности сообщил глава Херсонской городской военной администрации.

"Сегодня утром российские оккупационные войска с левого берега ударили по самому центру Херсона. В результате этого обстрела, в частности, повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, по крайней мере один автомобиль, окна в соседних домах, деревья. На данный момент не работает светофор на проспекте Независимости/улице Украинской", – отметил он.

Мрочко добавил, что в результате очередного акта российского террора в Херсоне есть по меньшей мере одна пострадавшая.

"К медикам за помощью к этому часу обратилась одна пострадавшая. Женщина 1959 г.р. на момент вражеской атаки находилась на улице", – рассказал глава Херсонской ГВА.

Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео
Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео
Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео

Напомним, в ночь на 31 мая силы ПВО сбили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер-К", которыми атаковала Россия.

Также сообщалось, что россияне обстреляли жилой район Харькова. Под ударом оказалась многоэтажка, погибли люди.

Кроме того, россияне ударили по Киеву: в столице работала ПВО, возник пожар, уничтожена трансформаторная подстанция.

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