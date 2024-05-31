Оккупанты утром ударили по центру Херсона, пострадала женщина. Видео

Российские войска утром 31 мая обстреляли центр Херсона. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Подробности сообщил глава Херсонской городской военной администрации.

"Сегодня утром российские оккупационные войска с левого берега ударили по самому центру Херсона. В результате этого обстрела, в частности, повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, по крайней мере один автомобиль, окна в соседних домах, деревья. На данный момент не работает светофор на проспекте Независимости/улице Украинской", – отметил он.

Мрочко добавил, что в результате очередного акта российского террора в Херсоне есть по меньшей мере одна пострадавшая.

"К медикам за помощью к этому часу обратилась одна пострадавшая. Женщина 1959 г.р. на момент вражеской атаки находилась на улице", – рассказал глава Херсонской ГВА.

Напомним, в ночь на 31 мая силы ПВО сбили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер-К", которыми атаковала Россия.

Также сообщалось, что россияне обстреляли жилой район Харькова. Под ударом оказалась многоэтажка, погибли люди.

Кроме того, россияне ударили по Киеву: в столице работала ПВО, возник пожар, уничтожена трансформаторная подстанция.