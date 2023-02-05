Войска РФ меняют тактику: Резников рассказал о ситуации на Донбассе

Оккупационные войска РФ сменили тактику в войне против Украины, особенно на востоке. Они давят на линию обороны украинских защитников небольшими штурмовыми группами, не жалея жизней наемников ЧВК "Вагнер" и мобилизованных.

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Однако Силы обороны Украины не дают оккупантам на Донбассе прорвать свою оборону. Об этом 5 января сообщил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

"Силы обороны держатся и не позволяют прорвать нашу линию обороны на востоке", – заявил Резников.

Глава Минобороны также призвал верить только официальной информации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно возможных наступлений врага и заверил, что защитники готовятся дать отпор при необходимости.

"Очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию. Когда будет понятно, что они (войска РФ. – Ред.) сформировали ударные группировки, где, в каком месте – наш Генеральный штаб это прекрасно знает", – сказал Резников.

В направлении Харькова сейчас со стороны вражеских ударных группировок нет, но не исключено, что "через некоторое время они могут появиться", отметил министр.

Он напомнил, что оккупанты любят символизм, поэтому могут устроить новую атаку в феврале.

"Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет", – объяснил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников также пообещал, что ВСУ не будут бить по территории РФ западным оружием. Так, в пятницу США объявили, что в новый пакет военной помощи Украине вошли"крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

Ранее специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс рассказал, что оккупанты переместили свои склады за пределы досягаемости РСЗО HIMARS, поэтому Украине прежде всего необходимы средства для поражения объектов в глубоком тылу противника.