Войска РФ могут активизировать наступательные операции в Украине: в ISW оценили планы врага и назвали ключевое направление. Карта

Оккупационные войска России якобы готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, как только земля на фронте замерзнет. Вероятно, оны предпримут попытки поддержать свои локальные операции по большей части на востоке, а также юге, но вряд ли это завершиться для них "прорывом".

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 14 января. Аналитики назвали направления фронта, где может активироваться враг, и оценили влияние погоды на бои.

Оказывается, о новом "широкомасштабном" наступлении оккупантов заявил 12 января российский пропагандист Сергей Переслегин, которого называют литературным критиком и альтернативным историком. По его словам, ВС РФ начнут наступать где-то в период до 2 февраля после того, как земля замерзнет, а ВСУ "устанут защищать свои позиции".

Он утверждал, что речь идет об Авдеевке на Донетчине и левобережье Херсонщины. Переслегин заявил, мол, россиянам следует больше беспокоиться о том, что Россия начнет наступление в неподходящее время или допустит те же "ошибки", которые "совершила Украина" во время контрнаступления 2023 года, чем о возобновлении украинского наступления в 2024-м.

При этом пропагандист выразил обеспокоенность тем, что у РФ недостаточно сил для проведения ожидаемого им "широкомасштабного" наступления.

Еще один кремлевский рупор среди блогеров 14 января признал, что количество российских военнослужащих на линии фронта позволяет войскам проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будет способствовать значимым в оперативном отношении "прорывам".

С его слов, оккупанты явно остерегаются украинской наземной активности, а также артиллерийских и беспилотных систем на всем фронте, особенно на Херсонском направлении. Российский блогер добавил, что морозные погодные условия также не позволяют ВС РФ проводить наземные операции и продвигаться к северу от Вербового на западе Запорожской области.

В ОК "Юг" Украины ранее сообщали, что российская авиация не может действовать на юге из-за морозных погодных условий, вероятно, по этой же причине враг снизил активность ночных атак дронами-камикадзе типа Shahed.

Однако бывший глава Роскосмоса и ультранационалистический российский деятель Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества действующих украинских беспилотников.

Он пожаловался, мол, ВСУ используют полдюжины дронов для нанесения ударов по каждой ценной военной цели на западе Запорожской области, и такое интенсивное использование БПЛА украинскими военными усложняет ротацию российских оккупантов.

Ранее аналитики Института изучения войны оценили, что низкие температуры в Украине, вероятно, в настоящее время ограничивают операции на фронте, но создадут более благоприятную местность для механизированных маневренных боевых действий, поскольку земля замерзнет в ближайшие недели.

"Мы продолжаем считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции по всей восточной линии фронта, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от зимней погоды и условий местности. Однако мы также считаем, что российские войска не смогут совершить значимый в оперативном отношении прорыв", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее отмечалось, что войска России могут формировать десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений. Оккупанты делают ставку и то, что они будут действовать как спецподразделения, способные проводить десантирование и разведку в тылу Сил обороны Украины.

