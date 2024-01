Войска РФ могут активизировать наступательные операции на востоке Украины: в ISW оценили погодный фактор

Морозные температуры в Украине, вероятно, осложнят операции на фронте с обеих сторон. Но вместе с тем они создают более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля замерзнет.

Не исключено, что на этом фоне ВС РФ могут активизировать свои наступательные операции на восточных направлениях. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее заместитель командира бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска из-за холодов используют меньше беспилотников, с которых сбрасывают взрывчатку.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк тоже подчеркнула, что в том числе из-за ухудшения погоди оккупанты за последние ночи не запускали по Украине дроны-камикадзе типа Shahed.

Еще один офицер бригады ВСУ, действующей под Бахмутом, сказал, что у них температура ночью падает до -18 °С, из-за чего личный состав "не может" оставаться на наблюдательных постах более нескольких часов. Он предположил, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась именно из-за минусовой температуры.

На днях разведка Британии оценила, что низкие температуры в сочетании с возможностью выпадения глубокого снега могут ограничить маневренность войск, однако замерзшая земля улучшит "движение по пересеченной местности" в течение января и февраля.

Следовательно, и в ISW считают, что российские войска попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции на всей линии восточного фронте. Скорее всего, оккупанты попробуют перехватить и удержать инициативу независимо от зимней погоды и условий местности.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, Россия способна генерировать силы на войну со скоростью, равной уровню потерь. Аналитики считают, что возможность врага проводить ротации может позволить ему поддерживать темп локальных наступлений на востоке, но не гарантирует, что так будет всегда и по всей линии фронта.

