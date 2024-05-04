'Войска РФ могут быть на границе Польши!' Боррель предупредил Европу об угрозе

Вернувшаяся к имперским убеждениям Путинская Россия стала главной экзистенциальной угрозой для Европы. Высокопоставленный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что российские войска могут появиться на границах Польши в случае успеха кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине.

Такое заявление он сделал во время выступления в Оксфордском университете по теме мировой безопасности. "Сегодня Путин – экзистенциальная угроза для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, есть нечто такое, о чем европейцы должны знать", – отметил Боррель.

Он отметил, что после "холодной войны" международная система больше не функционирует так, как раньше. Соединенные Штаты потеряли свой статус гегемона, а образовавшийся после Второй мировой войны многосторонний порядок начинает распадаться. В таких условиях, по мнению Борреля, нынешняя Европа может исчезнуть.

Чтобы этого избежать, европейцам нужно немедленно приступить к действию. Высокопоставленный представитель ЕС утверждает, что Россия под руководством Путина возвращается в имперское мировоззрение. Он считает, что нынешний руководитель Кремля реабилитирует имперскую Россию былых времен – советских и царских, вновь воплощая свои мечты о прошлых размерах и влиянии.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции безопасности в Мюнхене, - то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", – отметил глава европейской дипломатии.

По его словам, сотрудничество и экономическая взаимозависимость, позволившие Европе в течение 70 лет жить в мире, не привели к положительным сдвигам в отношениях с Россией и Китаем. Боррель подчеркнул, что в условиях российского авторитаризма такое сосуществование превратилось в зависимость от угольного топлива, а затем Россия использовала эту зависимость как инструмент влияния.

Он уверен, что все больше европейских лидеров осознают угрозу, которую представляет Россия. Однако не все члены Европейского Союза разделяют эту оценку.

Ранее Боррель призвал государства ЕС быстро передать Украине для защиты от российских обстрелов системы ПВО, стоящие "в казармах на всякий случай". Он предупредил, что Европа не может полагаться на США по вопросу помощи Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, участие США в Европе "становится менее определенным", поэтому полномасштабная война РФ против Украины представляет угрозу существованию ЕС. Европа, как он подчеркнул, "слишком долго делегировала свою безопасность" Америке и ныне должна взять ответственность за свою защиту.