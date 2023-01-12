Войска РФ могут устроить ''смешанный'' массированный удар по Украине: в ОК ''Юг'' объяснили, что это значит

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому массированному обстрелу Украины. Атака может быть "смешанной", то есть с сочетанием ракетных и дроновых ударов.

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Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Наблюдениями военных она поделилась в эфире телеканала "Киев".

"Вероятно, такая атака готовится. Потому что периодичность подготовки оккупантов как раз именно такая – это где-то 10-12 или 14 дней, в которых они нуждаются для того, чтобы переснарядиться после массированного обстрела", – пояснила представитель Оперативного командования "Юг".

По ее словам, поскольку оккупанты "подружились" с этой практикой и им она нравится, вполне возможно, что они готовят повторение одной из таких атак.

Гуменюк отметила: не исключено, что следующий массированный обстрел из РФ будет "смешанным", когда используются ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе.

"Именно потому, что запас ракет врага проходит, по некоторым данным, критический предел неприкосновенного запаса, они могут применять вот такие "смешанные" практики", – предположила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты изменили тактику ракетных ударов по Украине. По его словам, все больше снарядов стали не долетать до цели и падать на территории самой РФ.

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