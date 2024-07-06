Войска РФ накрыли артиллерией село в Херсонской области: есть погибший

В субботу, 6 июля, страна-агрессор атаковала Украину. Вечером под огнем вражеской артиллерии оказалось село Днепровское Белозерской общины Херсонской области.

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Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин. К сожалению, от полученных травм скончался местный житель. Его личность сейчас устанавливается.

Чиновник выразил соболезнования близким и родственникам убитого.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет об населенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 6 июля снова нанесли удары по Донбасу. Под вражеским огнем оказались Покровск и Украинка. Известно о по меньшей мере одного погибшего и раненых, есть разрушение.

Как сообщал OBOZ.UA,оккупанты утром 6 июля ударили по Херсонщине. В результате артиллерийских обстрелов разрушен частный дом, под завалами которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.