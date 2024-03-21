Войска РФ нанесли авиаудар по Новогродовке в Донецкой области: есть жертвы. Фото

В четверг, 21 марта, армия страны-агрессора авиацией атаковала Новогродовку на Донетчине. Погибли два человека.

Об этом сообщили в Донецкой ОВО. Кроме того, ранения получили две женщины, они доставлены в больницу.

"Россияне обстреляли Новогродовку сегодня, около 15:30. Погибших может быть больше, поисковая операция до сих пор продолжается", – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как позже уточнили правоохранители, под прицел оккупантов попал частный сектор, где в результате прямого попадания в домовладение, вероятно, авиабомбы "УМПБ Д-30" погибли 60-летний мужчина и 66-летняя женщина, проживавшие в нем.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили две женщины 57 и 80 лет. Им предоставлена медицинская помощь. Потерпевшие на момент атаки находились в своих домах.

Повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 20 частных и многоквартирных домов. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью 21 марта страна-агрессор совершила массированную атаку на Киев и область. В результате падения обломков сбитой российской ракеты в Шевченковском районе был поврежден жилой дом, детсад и авто местных жителей. На месте происшествия работали саперы, которые обезвредили и вывезли неразорвавшуюся боевую часть боеприпаса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ поврежден дом, построенный в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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