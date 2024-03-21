Боевую часть ракеты Х-101, найденную под домом в Киеве, уничтожили. Фото и видео

В Киеве пиротехники изъяли остатки ракеты Х-101. Ее боевая часть была сразу уничтожена.

Об этом сообщает ГСЧС. Отмечается, что правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей ближайших домов.

Саперы сообщили, что боевая часть ракеты Х-101 была обнаружена после массовой утренней атаки россиян в Шевченковском районе столицы.

Часть вражеской ракеты была безопасно изъята специалистами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Боеприпас был транспортирован к месту ликвидации и уничтожен.

В ГСЧС также напомнили, что недавно был запущен проект "Спасающая техника" (), первый выпуск которой посвящен пиротехнической машине тяжелого типа ПМ-В.

"Сегодня именно благодаря такой спецтехнике часть вражеской ракеты была безопасно вывезена из жилмассива", – рассказали саперы.

Напомним, ночью, 21 марта, страна-агрессор совершила массированную атаку на Киев и область. В результате падения обломков сбитой российской ракеты в Шевченковском районе был поврежден жилой дом, детсад и авто местных жителей. На месте происшествия работали саперы, которые обезвредили и вывезли неразорвавшуюся боевую часть боеприпаса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ поврежден дом, построенный в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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