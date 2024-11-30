Войска РФ нанесли удары по Донетчине и Херсонщине: четыре человека погибли, есть раненые

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданские объекты в Донецкой и Херсонской областях. В результате артиллерийских и дроновых атак погибли люди в Антоновке и Мирнограде.

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Информацию об этих обстрелах предоставил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и Херсонская областная прокуратура. Так, в результате удара оккупантов по остановке в Антоновке, погибли два человека, еще один получил ранения.

По факту этого военного преступления, связанного с преднамеренным убийством, Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, обстрел произошел 30 ноября 2024 около 11:15, когда российские войска снова атаковали остановку в поселке Антоновка. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, еще одно гражданское лицо получило ранения и было госпитализировано.

В результате обстрела Мирнограда в Донецкой области погибли два человека, еще трое получили ранения. Сегодня утром российские войска атаковали город артиллерией. В результате обстрела повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Прокуроры вместе со следователями принимают все необходимые меры по документированию преступлений, совершенных военными ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают терроризировать жителей Херсона. Утром 29 ноября они совершили атаку на Днепровский район города с помощью беспилотника. В результате этого удара погибла гражданская женщина от смертельных ранений.

Напомним, что 27 ноября, оккупанты армии страны-агрессора России ударили по населенным пунктам Херсонщины артиллерией и дронами. В результате прилетов погибла 67-летняя жительница Белозерки, еще десять человек получили ранения в Херсоне, Антоновке, Станиславе и Бериславе.