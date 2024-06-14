Войска РФ нарастили количество атак на Купянском и Лиманском направлениях: Генштаб обновил данные о боях. Карта

С начала текущих суток по всей линии фронта произошло уже 60 прямых боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. На Покровском направлении давление российских оккупантов не ослабевает, захватчики также нарастили количество атак на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские воины принимают все необходимые меры для истощения сил противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 пятницы, 14 июня.

Приграничные районы Черниговской и Сумской областей продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории России. С начала суток оккупанты обстреливали населенные пункты Дружба, Ободы, Покровка и Мирополье.

На Харьковском направлении враг нанес авиаудару, сбросив шесть управляемых авиабомб в район Волчанских Хуторов. Другое – без изменений.

На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага, одно боеприкосновение у Петропавловки еще продолжается. Оккупанты также нанесли удар управляемой авиабомбой по району Глушковки.

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На Лиманском направлении русские войска увеличили количество боевых столкновений до шести. Четыре атаки были отбиты, а две, у Грековки и Невского, еще продолжаются.

В Краматорском направлении враг пытался продвинуться в районах Богдановки и Андреевки, но обе атаки были отбиты.

На Покровском направлении украинские подразделения отразили 11 штурмовых действий оккупантов с начала суток, еще столько же атак продолжаются. Враг продолжает наступление у Уманского, Новоселовки Первой, в трех местах возле села Сокол и шести местах в районе Новоалександровки.

На Времивском направлении российские войска наносят авиаудары управляемыми авиабомбами по Нескучному и Урожайному, а также неуправляемыми авиаракетами по Старомайорскому.

На Ореховском направлении российские оккупанты использовали неуправляемые авиаракеты для обстрелов районов Пятихаток и Плавней.

В других направлениях ситуация остается без особых изменений.

Напомним, украинские защитники возобновили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку к юго-востоку от Глубокого. Российские оккупанты ввели резервы на "северном фронте" Харьковской области, но точный масштаб этих резервов остается неизвестным.