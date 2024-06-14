Силы обороны проводят контратаки на Харьковщине, оккупанты подтягивают резервы – ISW

Украинские защитники возобновили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку к юго-востоку от Глубокого. Российские оккупанты ввели резервы на "северном фронте" Харьковской области, но точный масштаб этих резервов остается неизвестным.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российские "военкоры" сообщили о контратаке ВСУ вокруг Глубокого. Один из военных блоггеров заявил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для российских войск в этом районе.

Несколько российских источников также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, но утверждали, что россияне продвинулись на 1,8 км вдоль фронта шириной 4,5 км севернее Волчанска и добились успехов в районе агрегатного завода.

Российские и украинские источники предполагают, что РФ ввела резервы на "северном фронте" Харьковской области. Тем не менее, точный масштаб привлечения этих резервов остается неизвестным.

Один из российских источников заявил, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) РФ действуют близ Волчанска. Ранее ISW зафиксировал подразделения этой бригады на Марьинском направлении.

"Если это правда, то появление подразделений 155-й ОМСБр в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации из Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки в Харьковской области, что также может частично объяснить дискуссии российских резервов, поступающих в район", – говорится в отчете.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ Юрий Повх сообщил, что оккупанты пытаются возводить укрепления вокруг захваченных позиций в регионе. Генштаб Украины отметил, что 12 и 13 июня российские войска совершили неудачные наземные атаки возле Глубокого, Волчанска и Тихого.

Стоит отметить, что российские захватчики на севере Харьковщины пытаются захватить населенный пункт Липцы. В первую очередь, их интересует трасса, соединяющая этот населенный пункт с Харьковом – и чтобы закрепиться на ней, противник не останавливается даже перед значительными потерями в живой силе.

Напомним, накануне, 13 июня, стало известно, что у НАТО потери армии РФ в Харьковской области оценили как "астрономические". По крайней мере, именно так охарактеризовал их в разговоре с журналистами неназванное чиновник Альянса.

По оценкам НАТО, ежедневно в мае российская армия теряла почти тысячу человек убитыми. При этом добиться заявленной цели – создания "буферной зоны" на украинской территории – Москве так и не удалось.