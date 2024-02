Войска РФ незначительно продвинулись возле Бахмута и Марьинки, продолжаются бои: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Российские оккупационные войска на днях заявили об "успехах" не только на Авдеевском направлении, но и в районе Бахмута и Марьинки. Хотя продвижение врага там незначительно, в этих районах продолжаются позиционные бои, как и на всех участках украинского фронта.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики описали, что происходит на линии передовой от Купянска до левобережья Херсонщины, указав также, какие подразделения туда перебросила РФ.

Купянское и Лиманское направления

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 19 февраля, что Росгвардия перебросила в Белгородскую область РФ элементы своей 116-й бригады специального назначения, а именно подразделения 901-го полка. В начале февраля туда из оккупированной части Донецкой области были переброшены подразделения 900-го и 902-го полков 116-й бригады специального назначения. Передислокацию Росгвардии на границу курировали начальник штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий Южным округом Росгвардии Игорь Турченюк. Подразделения 116-й бригады пока действуют севернее Белгорода по трассе Е105 на город Курск в районе Сырцево – Яковлево – Строитель – Дмитриевка.

19 февраля позиционные бои продолжались на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, однако подтвержденных изменений на этом участке не произошло. Также бои шли возле Синьковки, Табаевки, Тернов и Белогоровки. Представитель ОСГВ "Хортица" капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска активизировали наступательные действия в районе реки Жеребец и перебрасывают туда подкрепления в попытке создать оборонительные позиции возле Тернов и Торского (как к западу от Кременной, так и на восточном берегу реки река Жеребец), чтобы подготовиться к будущим наступательным действиям.

Бахмутское направление

Российские блогеры утверждают, что войска РФ продвинулись на 1 км в районе Ивановского (к западу от Бахмута). Позиционные бои продолжаются в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Южного.

Спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что российские войска ведут лобовое наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта. Сообщается, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии, в районе Богдановки – части 200-й мотострелковой бригады (Северный флот), возле Клещиевки – чеченского отряда "Ахмата" под названием "Камертон".

Авдеевское направление

"По состоянию на 19 февраля российские войска, вероятно, захватили всю Авдеевку, хотя они, возможно, все еще очищают некоторые части города. Весь украинский личный состав отошел с коксохимического завода на крайнем северо-западе Авдеевки, а министерство обороны России заявило, что завод захватили подразделения Центральной группировки войск РФ", – говорится в сводке ISW.

Накануне российские бдогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Ласточкино, а также к юго-западу – возле Невельского и Первомайского. Один пропагандист даже заявил, якобы войска РФ "захватили" Ласточкино, но позже отказался от этих утверждений и признал, что боевые действия вблизи населенного пункта продолжаются.

Ныне позиционные бои продолжаются в районе Новобахмутовки и Северного. Под Авдеевкой действуют подразделения 41-й общевойсковой армии РФ (ЦВО), в том числе 55-я, 35-я и 74-я мотострелковые бригады, а также 6-й танковый полк (90-я танковая дивизия)ВС РФ. В районе Первомайского враг задействовал подразделения 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР"), возле Невельского – 110-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР").

Марьинское направление

На фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка, российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Марьинки. Позиционные бои продолжаются в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Сообщается, что под Георгиевкой действуют подразделения российского 103-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Запорожское направление

Позиционные бои 19 февраля продолжались в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей возле Старомайорского и Пречистовки. К северу от Приютного в этом районе действуют подразделения российского 143-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия, 5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ).

Также ВС РФ продолжили активизировать наступательные операции на западе Запорожской области и приблизились к западным окраинам Работино. По словам пропагандистов, у них есть продвижения на глубину более 1 км к западу от Вербового и до 2 км в районе Работино.

Российские блогеры широко утверждали, что войска РФ достигли западной и южной окраин поселка, а некоторые заявляли, что они "вошли" в населенный пункт, в центре которого продолжаются боевые действия.

Однако ISW не обнаружил визуального подтверждения боевых действий оккупантов там и даже некоторые российские пропагандисты оспорили эти утверждения своих коллег. По их словам, ВС РФ пытаются тактически разъединить украинские силы, дислоцированные вдоль линии Работино – Вербовое.

Командующий Таврийской группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска атакуют небольшими группами при ограниченной поддержке бронетехники в районе Работино. Российские блогеры также утверждали, что войска РФ усиливают огонь с закрытых позиций и удары с воздуха в районе Каменского и "добились неуказанных тактических успехов" в этом районе. Но и в этот раз ISW не получил подтверждения российского продвижения. Позиционные бои накануне шли в районе Малиновки (восточнее Гуляйполя).

Херсонское направление

19 февраля ВСУ отбили не менее 16 атак российских войск на левобережье Херсонской области. Там оккупанты продолжают проводить пехотные атаки, стремясь сохранить бронетехнику.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях войска РФ совершили наступление в районе села Работино на Запорожском направлении. Захватчикам удалось пробить оборону юго-западнее Вербового.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!