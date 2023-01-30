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Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео

Ольга Липич
War
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Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео

Оккупационная армия страны-агрессора России вновь обстреляла Бериславский район в Херсонской области. На этот раз захватчики использовали запрещенные зажигательные боеприпасы.

Видео дня

Бить по району оккупанты начали около 22:00 часов в воскресенье, 29 января. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Там также опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео

"Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", – говорится в сообщении.

Согласно нормам международного права использовать снаряды такого типа запрещено. Они  предназначены для поражения живой силы и техники врага путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием.

Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео

Действие зажигательных боеприпасов похоже на фейерверк – когда он разрывается в воздухе, из него вылетает множество мелких  частиц, которые медленно падают на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские оккупационные войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Местные жители наблюдали, как те разрывались, а пылающие фрагменты падали на землю.

А ночью 8 января военные преступники из рядов российской армии снова обстреляли областной центр, использовав зажигательные снаряды. К счастью, эти возгорания обошлись без жертв.

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