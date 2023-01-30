Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео
Оккупационная армия страны-агрессора России вновь обстреляла Бериславский район в Херсонской области. На этот раз захватчики использовали запрещенные зажигательные боеприпасы.
Бить по району оккупанты начали около 22:00 часов в воскресенье, 29 января. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Там также опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", – говорится в сообщении.
Согласно нормам международного права использовать снаряды такого типа запрещено. Они предназначены для поражения живой силы и техники врага путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием.
Действие зажигательных боеприпасов похоже на фейерверк – когда он разрывается в воздухе, из него вылетает множество мелких частиц, которые медленно падают на землю.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские оккупационные войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Местные жители наблюдали, как те разрывались, а пылающие фрагменты падали на землю.
А ночью 8 января военные преступники из рядов российской армии снова обстреляли областной центр, использовав зажигательные снаряды. К счастью, эти возгорания обошлись без жертв.
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