Войска РФ обстреляли Бериславский район запрещенными зажигательными снарядами. Видео

Оккупационная армия страны-агрессора России вновь обстреляла Бериславский район в Херсонской области. На этот раз захватчики использовали запрещенные зажигательные боеприпасы.

Видео дня

Бить по району оккупанты начали около 22:00 часов в воскресенье, 29 января. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Там также опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", – говорится в сообщении.

Согласно нормам международного права использовать снаряды такого типа запрещено. Они предназначены для поражения живой силы и техники врага путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием.

Действие зажигательных боеприпасов похоже на фейерверк – когда он разрывается в воздухе, из него вылетает множество мелких частиц, которые медленно падают на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские оккупационные войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Местные жители наблюдали, как те разрывались, а пылающие фрагменты падали на землю.

А ночью 8 января военные преступники из рядов российской армии снова обстреляли областной центр, использовав зажигательные снаряды. К счастью, эти возгорания обошлись без жертв.

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