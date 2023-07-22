Войска РФ обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами: есть раненые, повреждено предприятие. Фото

Вечером 21 июля войска РФ накрыли из артиллерии город Никополь на Днепропетровщине. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения, ранения получили три человека.

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Ночью враг совершил еще один обстрел, под вражеским огнем оказалось промышленное предприятие. О последствиях ночных атак РФ рассказали глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак и председатель облсовета Николай Лукашук.

В результате вечернего артиллерийского обстрела Никополя пострадали три человека

"Имеем трое пострадавших. Мужчина 57 лет и его 78-летняя мать получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Незначительные ранения получил еще один 42-летний житель Никополя. Он проходит лечение амбулаторно", – рассказал Лукашук.

Вражеские снаряды повредили частные дома никопольцев. Ночью же враг снова ударил по городу из тяжелой артиллерии.

"Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных сооружений. Изувечена линия электропередач. Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Бил по промышленному предприятию. Без жертв", – сообщил Лысак.

Также захватчики направили на Днепропетровщину иранский дрон-камикадзе. Однако силы ПВО его приземлили.

Напомним, в ночь на 22 июля РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Защитники украинского неба отработали по 3 целям, летевшим через Николаевщину в центр страны. Дроны были сбиты над Николаевской и Кировоградской областями. Еще два ударных БпЛА уничтожили над Днепропетровской областью.

В Силах обороны полдня предполагают, что небольшой волной "шахедов" враг пытался провести разведку реагирования сил ПВО.