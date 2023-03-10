Войска РФ обстреляли Херсон из артиллерии: погиб мужчина, на месте ударов начался пожар. Видео

Оккупационные войска России в пятницу, 10 марта, в очередной раз накрыли артиллерией Херсон. Под вражеским огнем оказался Таврический микрорайон города.

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Из-за террористической атаки страны-агрессора на деоккупированный областной центр погиб один местный житель. Об обстреле сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, отметили в ОВА.

Как рассказали в администрации области, погибшему мужчине было 35 лет. От полученных ран он погиб на месте.

Напомним, что накануне российские военные снова обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на Корабельной площади, в результате обстрела погибли четыре человека.

Экстренным службам пришлось оказывать помощь пострадавшим под обстрелом. Когда прибыли машины скорой и спасателей, оккупанты начали снова обстреливать места прилетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта войска РФ обстреляли деоккупированную Херсонщину и областной центр, в результате чего пострадали гражданские. Погиб по меньшей мере один человек, трое получили ранения.

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