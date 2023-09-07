Войска РФ перебрасывают силы с других направлений на юг, – Уршалович

Чтобы вести оборону на юге Украины, российские оккупанты перебрасывают войска с других направлений. Одновременно с этим на востоке страны захватчики пытаются вести наступательные действия.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента по планированию применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович. Полковник выступил на брифинге в четверг, 7 сентября, передает Military Media Center.

По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а также пытается контратаковать на Бахмутском.

Оккупанты проводят перегруппирование своих войск. "За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов [противник] усиливает подразделения, ведущие оборонные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях", – рассказал военный.

7 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что наши военнослужащие продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках фронта. Бойцы Сил обороны достигли успеха южнее Работино и западнее Вербового.

Как писал OBOZREVATEL:

– В своей утренней сводке Генштаб отчитался о 39 боевых столкновениях за минувшие сутки (6 сентября). Наши защитники нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

– Детали о ситуации на фронте от ГШ ВСУ читайте в материале по ссылке.

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