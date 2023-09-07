За сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений, ВСУ уничтожили четыре склада БК врага и два пункта управления – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 39 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

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Также украинские бойцы уничтожили 4 склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, зенитно-ракетные комплексы и одну станцию РЭБ оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 сентября.

Силы обороны отразили атаки врага на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, а также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего в сутки враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Кружок, Каменка, Покровка, Пономаренко, Чернецкое Сумской области и Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Купянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Антоновка, Херсон Херсонской области.

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