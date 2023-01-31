Войска РФ подтягивают резервы на Кременское и Сватовское направления, готовятся к контрнаступлению на Луганщине, – Гайдай

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Сил обороны Украины на Кременском и Сватовском направлениях, подтягивая туда резервы и тяжелую технику. Однако ситуация в этом районе наилучшая на всей протяженности линии фронта на Луганщине.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что враг готовится к контрнаступлению в регионе, перебрасывая на фронт "мобиков".

"Готовятся однозначно, потому что никто не отменял приказа кремлевского режима относительно того, чтобы они вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас в течение февраля заканчивается двухмесячный уровень подготовки этих новых мобилизованных на разных базах. И как раз вот это многотысячное нашествие может быть распределено по восточному фронту", – отметил чиновник.

По его словам, у российских "мобиков" вряд ли будут навыки профессиональных военных, однако это все равно будет нашествие людей с оружием и поддержкой тяжелой техники и артиллерии. И защитникам Украины нужно будет его сдерживать, тратя на это силы и средства.

"Все наши ребята мотивированы, готовы защищать и держат оборону. Но единственное, что кремлевский режим не жалеет своих людей и трупами заваливает позиции, таким образом продавливая шаг за шагом нашу оборону", – пояснил он.

Гайдай говорит, что Кремль не волнуют цифры в десятки тысяч российских солдат и офицеров, ликвидированных за последние несколько месяцев только во время штурма Соледара и Бахмута.

Он подчеркнул, что ситуация на Луганщине остается стабильно тяжелой: оккупанты постоянно подтягивают резервы и не прекращают обстрелов позиций ВСУ, населенных пунктов.

"Но все-таки на Кременском и Сватовском направлениях ситуация наилучшая на линии фронта. Мы постоянно общаемся с бойцами, чтобы выяснить, что им нужно, чтобы держать оборону и иметь успехи", – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, вражеские войска РФ сосредоточились на наступательных действиях на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Безуспешные наступления оккупанты ведут и на Авдеевском, Новопавловском направлениях, а на Купянском и Запорожском – обороняют ранее захваченные рубежи.

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