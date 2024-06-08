Войска РФ продолжат наступать большую часть года, однако могут столкнуться с проблемой – NYT

Страна-агрессор Россия сохраняет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Оккупанты, вероятно, продолжат наступательные операции, которые продлятся большую часть этого года.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова старшего научного сотрудника Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роба Ли. При этом, по его прогнозу, РФ может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники.

Такое развитие событий стало возможным благодаря тому, что у наших Сил обороны теперь есть достаточное количество артиллерийских боеприпасов, которыми Украина успешно уничтожает технику врага. Об этом заявил лейтенант Денис Ярославский, который воюет на Харьковском направлении.

"Наша артиллерия поражает скопления российских войск...Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать", – сказал он.

Отмечается, что пакет военной помощи от США, одобренный в апреле, уже облегчил для ВСУ защиту позиций. Однако наступление войск РФ американское оружие пока не остановило.

Украинские и западные военные аналитики сходятся на том, что стратегия России по открытию нового фронта к северу от Харькова была направлена на растягивание ограниченных сил Украины и соответственно ослабление обороны на востоке и юге страны.

По мнению Роба Ли, войска РФ не извлекли выгоду из своего наступления на Харьковском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента Джо Байдена подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины по состоянию на данный момент не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

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