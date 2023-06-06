Войска РФ продолжают безуспешные наступательные действия на Донбассе: Силы обороны отразили 28 атак врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 6 июня. Отмечается, что захватчики вели наступательные действия, в частности, на Бахмутском направлении и в районе города Марьинка.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток противник нанес 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами ПВО Воздушных сил ВСУ. Также враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома.

Кроме того, в эту ночь российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старица, Волчанск, Зибино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Отрадное, Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спирное, Веселое, Григоровка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищеевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не совершал. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон.

Потери России в войне

Из-за большого количества раненых по всем направлениям у врага не хватает медицинского персонала, в связи с чем противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ для работы в прифронтовых военных медицинских учреждениях разного типа. В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов России для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.

В то же время оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно в населенном пункте Алексеевка Херсонской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты подрываются на минах, установленных их войсками в тыловых районах. Одна из таких превратила в "хороших россиян" сразу четырех российских операторов дронов;

– во временно оккупированном Мариуполе днем 6 июня прогремели мощные взрывы. Предварительно, российских захватчиков в порту легендарного комбината "Азовсталь" посетила очередная "бавовна".

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