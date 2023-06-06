'Подрываются на своих же минах': террорист Ходаковский сетует на минирование армией РФ собственных тылов. Видео

Российские оккупанты совершают успешную "самоденацификацию" на оккупированном Донбассе. Они подрываются на минах, установленных российскими войсками в тыловых районах.

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Так, одна из таких мин превратила в "хороших россиян" сразу четверых российских операторов дронов. Об этом заявил один из главарей террористической организации "ДНР", предатель Александр Ходаковский.

Так, предавший Украину в 2014-м году бывший сотрудник Службы безопасности Ходаковский опубликовал видео с последствиями подрыва машины оккупантов на российской же мине. "Самоденацификацию" захватчиков он назвал "трагедией".

"На видео – последствия бездумного минирования по тылам. На традиционном маршруте следования групп с ротации и на ротацию вдруг появились мины нашей собственной постановки. В подорвавшейся машине возвращались операторы БПЛА - четверо лучших специалистов, которые как раз и работали на участке Новодонецкого. По трагической случайности произошло это накануне наступления", – сокрушается предатель.

Судя по кадрам, и от оккупантов, и от транспорта, на котором они ехали, практически ничего не осталось.

Столь удачно захватчики самоуничтожились неподалеку от Угледара.

Напомним, ранее о том, что российские войска минируют пути выхода "вагнеровцев" из Бахмута заявлял главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также обвинил российских кадровых военных в обстреле автомобиля с наемниками.

Также "вагнеровцы" взяли в плен российского подполковника и устроили ему допрос. Его признание в минировании путей отхода и обстреле наемников они записали на видео. На опубликованных кадрах комбриг 72 бригады ВС РФ заявляет, что делал это якобы "из личной неприязни".

В отличие от Пригожина, Ходаковский не рискнул заявить об умышленном подрыве, оправдав появление мин на известных всем "ротационных маршрутах" "бездумным минированием".