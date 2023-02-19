Войска РФ продолжают наступление на Бахмут и Авдеевку, авиация ВСУ 20 раз за сутки ударила по врагу – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска не прекращали наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях на восток Украины. В то же время путинская армия продолжает терпеть безумные потери в боях за амбиции своего диктатора.

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В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 19 февраля.

Кроме того, за сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Российские обстрелы Украины

Тем временем армия государства-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Украины бесконечными обстрелами. Так, в течение суток противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Общая ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы получили Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецк.

В Запорожском направлении под огненное поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки в Запорожье.

В Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков – Николаевской. Пострадали мирные люди.

По данным Генерального штаба ВСУ, в Каланчаке на Херсонщине оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице, превратив ее в некий "хаб" для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков. Местным жителям отказывают в предоставлении медицинской помощи.

А во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, на украинских детей. Так, в школах города учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков, а также заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности ворвавшимся на нашу землю российским захватчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк рассказал, что новое "большое" российское наступление на Украину пока еще не началось, несмотря на разные заявления. Однако россияне обязательно начнут его накопившими силами, и это приведет к увеличению потерь;

– украинские защитники в Луганской области ярко уничтожили российских захватчиков. Для максимального эффекта они дождались, пока российские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар.

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