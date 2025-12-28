Войска РФ продолжили атаковать Одессу: прогремели взрывы

Утром российские войска снова атаковали Одессу. В облцентре сообщают о взрывах.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Воздушная тревога для жителей города и области была объявлена около 9 часов утра 28 декабря.

Что известно

С самого утра воскресенья Одесса снова находится под атакой россиян. О вражеских ударах Кипер сообщил в 09:09.

"В Одессе слышны звуки взрывов. Работает ПВО", – написал чиновник.

Примерно за десять минут до этого в регионе была объявлена воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили о движении российских БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Тревоги для Одессы и области периодически объявлялись еще с вечера субботы. Тогда россияне ударили по Приморскому району города.

Вражеский дрон попал в двухэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар. В еще семи жилых домах и трех социальных учреждениях вылетели стекла: повреждено около сотни окон, которые к утру коммунальщики уже затянули пленкой.

Также поврежден потолок в здании учебного и дошкольного учреждений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что этой ночью Россия атаковала Украину дронами, украинские воины сбили или подавили 30 из 48 российских БПЛА.

Среди всех беспилотников, находившихся ночью в воздушном пространстве Украины, фиксировалось около 30 "шахедов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!