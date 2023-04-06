Войска РФ продвинулись к северу от Бахмута и пытаются развить наступление в районе Авдеевки: анализ боевых действий от ISW

Войска РФ 5 апреля смогли несколько продвинуться к северу от Бахмута в Донецкой области в направлении Хромового и Орехово-Васильевки. Для ударов по городу российские оккупанты используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", однако это не дает силам РФ решающего преимущества в наступлении.

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В то же время оккупационные войска пытаются развить наступление в районе Авдеевки. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Согласно наблюдениям ISW, 5 апреля российские силы продолжили наступление в Бахмуте и его окрестностях. Проанализировав появившиеся в сети кадры с геолокацией, аналитики пришли к выводу, что российские войска продвигались к северу от Бахмута – севернее населенного пункта Хромово в 2 км к западу от Бахмута, а также на северо-востоке от Орехово-Васильевки, расположенной на 11 км к северо-западу от райцентра, за который идут ожесточенные бои.

Накануне российские источники распространяли заявления о том, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы захватили школу неподалеку от стадиона "Металлург" в центре Бахмута. При этом в российских источниках также появлялась информация об успехах "вагнеровцев" в центральной и восточной частях города, однако уточнялось, что наемники не смогли продвинуться в направлении населенного пункта Ивановское, расположенного к юго-западу от Бахмута.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины констатировал, что украинские воины отбили наземные атаки противника в Бахмуте, а также в районе Богдановки, расположенной в 5 км на северо-запад от города и в районе Ивановского в 2 км на юго-запад.

Также в ISW отметили, что для ударов по Бахмуту российские войска начали применять термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек". Военное командование РФ 3 апреля снабдило ими Воздушно-десантные войска РФ. Уже 5 апреля они были применены в Бахмуте.

"ISW наблюдала за силами ВДВ, в том числе 76-й и 106-й гвардейскими воздушно-десантными дивизиями, в районе Бахмута, и на кадрах боевых действий, опубликованных 5 апреля, видно, что российские силы используют ТОС-1А для нанесения ударов по целям в Бахмуте. ISW по-прежнему считает, что выделение этого объекта военного округа для операций в Бахмуте не даст российским силам решающего преимущества в наступлении", – отмечено в аналитическом отчете ISW.

В то же время, оккупационные войска пытаются развернуть наступление в районе Авдеевки. Наземные атаки российские оккупанты 5 апреля совершали по линии фронта Авдеевка-Донецк.

По данным украинского Генштаба, Силы обороны отразили наземные атаки войск РФ в районе Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки.

Тем временем российские военные блогеры утверждали, что войска РФ якобы совершили наступление в районе Северного и Первомайского, а также атаковали под Красногоровкой и Марьинкой.

Также отдельные российские военные блогеры опровергали появившиеся 4 апреля сообщения о том, что украинским военным удалось совершить прорыв под Авдеевкой. Но в ISW продвижение Сил обороны Украины в этом районе подтверждают.

"Кадры с геолокацией от 4 апреля показывают, что украинские силы выдвинулись на позиции к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. Однако остается неясным, сохраняют ли украинские силы позиции в этих районах", – уточнили аналитики.

А вот утверждения россиян о якобы прорыве 5 апреля украинской обороны в восточной части Запорожской области и якобы достижение ими каких-то успехов в районе от Дорожнянки и вверх по трассе Т0402 в направлении Гуляйполя подтверждений не находят.

При этом на западе Донецкой области войска РФ наступательных операций не проводили. В то же время в российском минобороны заявили о якобы успешном противодействии трем украинским ДРГ в этой части региона.

Напомним, ранее минобороны РФ похвасталось переброской "Солнцепеков" в Украину. В частности, российские пропагандисты 3 апреля заявили, что части Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек". В частности, оккупанты развернули их в районе Кременной на Луганщине, надеясь обеспечить поддержку своим наступлениям.

Однако аналитики ISW убеждены, что привлечение частей ВДВ с поддержкой ТОС-1А к этому или какому-то другому направлению вряд ли даст российским войскам решающее преимущество в наступлении.