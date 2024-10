Войска РФ продвинулись на Курщине и продолжают атаки на ВСУ: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска могли недавно отбить село Матвеевка к востоку от Коренево в Курской области РФ. Вероятно, 13 октября они продвинулись дальше в главный украинский выступ этого участка фронта.

О ситуации рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Украинские официальные лица тоже говорят об активизации наступательных операций войск РФ на территории страны-агрессора.

Отмечается, что 11 октября российские военные были на окраине Ольговки и это может свидетельствовать, что еще ранее они отбили Матвеевку. Пропагандисты накануне уже заявляли, якобы их войска отобрали не только эти населенных пункты, но и Толстый Луг (юго-востоку от Любимовки), а также большую часть Новоивановки (к востоку).

При этом некоторые другие блогеры утверждали, что бои в Ольговке и Любимовке все еще продолжаются. По их словам, российские войска оттеснили ВСУ от Черкасской Конопельки (к юго-востоку от Суджи), но ISW не подтверждает этого.

Сообщается, российская армия продолжала атаки в Малой Локне и Михайловке, около Новоивановки и Плехово, в направлении Колмакова и Агронома. Российские блогеры писали якобы об отражении украинской механизированной контратаки численностью до взвода около Новоивановки. А минобороны РФ утверждало, что их войска также отразили украинские контратаки в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского. Согласно сообщениям, на этом участке действуют подразделения морской пехоты 137-го полка воздушно-десантных войск РФ.

Также пропагандисты заявили, что 13 октября их силы продолжали попытки выбить украинские войска из Глушковского района: из Веселого к северным окраинам Нового Пути и в район Медвежьего. Министерство обороны РФ утверждало об отражении атаки ВСУ возле Нового Пути. Сообщается, что в Глушковском районе продолжают действовать подразделения 56-го полка ВДВ РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что российские войска пытаются оттеснить ВСУ с Курщины, но украинские военные удерживают свои позиции. Спикер оперативно-тактической группы войск "Северск" Вадим Мысник добавил, что ВС РФ перебрасывают неуказанные подразделения в Курскую область и что концентрация российских сил в этом районе высока.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать текущую ситуацию на Курщине как окончательную. По его словам, там проходят динамические бои и постоянные маневры, характерные для лесистой местности.

