Войска РФ продвинулись в Ивановском, Северном и восточнее Орловки, враг отброшен в Победе: карта боевых действий от DeepState

Оккупационные войска России в последнее время продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом на Марьинском ВСУ отбросили врага от населенного пункта, о "захвате" которого утверждали пропагандисты.

Изменения на этих участках линии фронта внесены на карту войны от канала основательной аналитики DeepState. Они зафиксированы по состоянию на 23:55 четверга, 22 февраля.

"Карта обновлена! Враг продвинулся в Ивановском, Северном и восточнее Орловки. Враг отброшен в Победе", – указали аналитики.

По их данным, на Бахмутском направлении оккупанты прошли вперед возле села Ивановское в восьми километрах от Бахмута.

На Авдеевском направлении у российской армии есть продвижения в сторону села Северное (7 км от Авдеевки) и восточнее села Орловка (9,6 км от Авдеевки) Покровского района Донетчины.

В то же время воины ВСУ отбросили оккупантов от села Победа, что в 4,3 км от захваченной и разбитой врагом Марьинки.

Накануне в Институте изучения войны, ссылаясь на некоторые геолокационные кадры (среди прочего, опубликованные пропагандистами) указали на вероятный захват Победы войсками РФ. Вместе с тем отмечалось, что возле населенного пункта продолжаются позиционные бои.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, 22 февраля войска РФ незначительно продвинулись северо-западнее Бахмута (в районе Богдановки) и хвастались "успехами" под Авдеевкой, однако доказательств продвижения не привели. В то же время оккупанты отступили с неопределенных позиций вблизи Крынок после украинского штурма в этом районе.

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