Войска РФ проводят наступательные операции в районе Авдеевки, на левобережье Херсона идут позиционные бои: анализ ISW

Российские оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. В течение суток 17 апреля враг продвинулся вдоль железнодорожной линии к юго-востоку от населенного пункта Очеретино.

Также захватчики предпринимают попытки выбить украинских защитников с левобережья Херсонской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В районе Авдеевки оккупанты также продвинулись в пределах Орловки (к западу от Авдеевки) и вошли на северную окраину Нетайлово (к юго-западу от Авдеевки). При этом аналитики отмечают, что визуального подтверждения продвижения россиян пока нет.

Боевые действия продолжаются северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки, Новокалиново и Бердичей; западнее Авдеевки в районе Семеновки и Уманского; и к юго-западу от Авдеевки в районе Нетайлово и Первомайского. К наступательным действиям на этом участке фронта регулярная армия РФ привлекает боевиков террористической организации "ДНР".

В то же время враг продолжает атаковать на юге Украины. На левом берегу Херсонской области россияне пытаются выбить бойцов ВСУ с занимаемых плацдармов. Аналитики ISW отмечают, что в районе населенного пункта Крынки подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

В свою очередь гауляйтер Владимир Сальдо выдал, что российские террористы увеличили количество средств РЭБ и мобильных систем ПВО на левом берегу Херсонской области для противодействия украинским атакам.

Напомним, для того, чтобы украинские военные могли проводить работу по расширению плацдарма на левобережье Днепра, им нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Воевать Силам обороны есть чем, но самое главное – это возможность защищаться.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в боях за сутки 17 апреля обезвредили 910 российских оккупантов. Общие потери живой силы армии РФ составляют уже 456 960 солдат и офицеров убитыми и ранеными.

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