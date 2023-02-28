Войска РФ пытались продвинуться на пяти направлениях, в Олешках Херсонской области оккупанты усилили давление на местных и мародерство – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска пытались продвинуться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, путинские захватчики не прекращают терроризировать мирных жителей на временно оккупированных территориях.

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В частности, в городе Олешки Херсонской области россияне стали активнее заниматься мародерством, особенно они интересуются транспортными средствами. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 февраля.

Также давление на местное население усилили в оккупированном Энергодаре на Запорожье, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на АЭС, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта.

В то же время российская армия продолжает нести потери в Украине. В течение прошедших суток авиация Сил обороны Украины нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии со своей стороны поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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