Войска РФ пытаются отразить утраченные позиции под Бахмутом и в Старомайорском: произошло 33 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупанты пытаются отразить утраченные позиции под Бахмутом и в Старомайорском. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ, опубликовав ее на Facebook. В течение дня нашим военным пришлось начать бой с противником в 33 раза.

В течение суток Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

Сегодня российские захватчики были активны по следующим направлениям:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфине, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного – Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменском, Спорном и Торском Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевке и Первомайском Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровский, Тягинка и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по информации от Минобороны, во время контрнаступательной кампании уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

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