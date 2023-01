Войска РФ пытаются штурмовать Бахмут, а ВСУ продвигаются к Кременной: карта боевых действий

Украинские военные медленно продвигаются к Кременной в Луганской области и успешно отбивают вражеские атаки на Донетчине. Со своей стороны, российские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW), ссылаясь на украинские и российские источники. Отмечается, что российские войска не имеют серьезных успехов на фронте.

Луганское направление

В Луганской области 12 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово – Кременная. По данным Генштаба Украины, ВСУ отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватового). Министерство обороны РФ заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в 44 км от Сватового.

В украинском Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаку российских войск в районе Кременной, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении украинских сил в населенный пункт. В последние два дня на подступах к Кременной продолжались ожесточенные бои, из-за чего российские войска перебросили дополнительные силы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские силы улучшили свои тактические позиции в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и не позволяют российским силам атаковать населенный пункт.

Донецкое направление

Российские оккупанты продолжили наступательные операции в районе Бахмута. ВСУ 12 января отразили атаки войск РФ в районе самого Бахмута, северо-восточнее Бахмута в районе Красной Горы, Парасковеевки и Подгородного, а также в пределах 22 км юго-западнее Бахмута в районе Клещевки и Майорска.

Российский милитарный блогер заявил, что войска РФ штурмуют украинские позиции в районе Благодатного (11 км северо-восточнее Бахмута) и что подразделения ЧВК "Вагнер" пытаются продвинуться на восточных окраинах Бахмута. Российские источники утверждали, что оккупанты полностью захватили Опытное (4 км к югу от Бахмута), хотя ISW не находит подтверждения этой информации.

Также на кадрах с геолокацией, опубликованных 11 января, видно, что российские войска удерживают позиции к западу от Новоселовки (10 км к северо-востоку от Авдеевки).

Южное направление

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска построили сеть траншей и блиндажей в Херсонской области, используя транспортные контейнеры, взятые в больницах в близлежащих районах.

Войска РФ также продолжают усилия по установлению полного контроля над Запорожской атомной электростанцией. Украинский центр сопротивления сообщил, что российские силы доставляют инженеров из России на ЗАЭС, поскольку украинские сотрудники по-прежнему отказываются подписывать контракт с "Росатомом".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за сутки 12 января ВСУ ликвидировали по меньшей мере 740 солдат армии РФ. Также врага лишили нескольких единиц танков, бронемашин и штурмовика Су-25.

