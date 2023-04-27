Войска РФ разрушили ракетным ударом по Николаеву памятник, подаренный Москвой

В результате ракетного удара, который в ночь на 27 апреля нанесли российские оккупанты по Николаеву, символически был разрушен памятник, подаренный городу мэрией Москвы в честь дружбы. Он размещался в городском сквере "Доброты".

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Об этом "24 каналу" рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что исследовав обломки, специалисты заключили, что государство-террорист применило новые ракеты "Калибр".

"Очень символично, что одна из ракет попала в место, называвшееся сквером "Доброты" и разрушила небольшой памятник, который мы планировали демонтировать сами, в честь дружбы города Николаева и города Москвы, когда-то подаренный мэрией Москвы", – подчеркнул Сенкевич.

Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки было повреждено более ста различных объектов, многоквартирный дом, несколько частных домов, краеведческий музей, колледж, административные здания и другое.

Напомним: в результате российского теракта, устроенного оккупантами минувшей ночью в Николаеве, один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе один ребенок.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что российские военные преступники совершили очевидный факт террора мирного населения, ведь ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием, работающим по координатам наведения. В результате атаки один частный дом разрушен, другой поврежден. Кроме того, значительные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт, который Россия совершила в Николаеве. Глава государства заверил, что все преступники, которые убивают украинцев, будут привлечены к ответственности;

– российские террористы запустили по мирным жителям 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменения траектории для усложнения обнаружения.

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