Войска РФ у Авдеевки адаптируются к проведению наступательных операций с привлечением разных сил – ISW

Российские силы, действующие вокруг Авдеевки, адаптируются к проведению наземных штурмов на этом направлении. К боям командование ВС РФ привлекает подготовленный и неподготовленный персонал.

Таким образом враг пытается поддержать более высокий темп наступательных операций. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) с упоминанием публикации Washington Post.

Газета 3 марта опубликовала интервью с семью украинскими военнослужащими из 3-й штурмовой бригады, которые обсуждали сокрушительные российские атаки на Авдеевку в преддверии захвата города в середине февраля.

Некоторые защитники описали российские силы, участвовавшие в последующих прямых атаках на украинские позиции, как хорошо подготовленные. Один солдат рассказал, что около трех четвертей захватчиков, с которыми его подразделение вступило в бой под Авдеевкой, по-видимому, имели "приличную" военную подготовку, а остальные "просто были сбиты с толку".

Еще один украинский военнослужащий вспомнил, что группа хорошо обученных российских солдат использовала реактивные гранатометы, чтобы проникнуть на их позиции. Другой воин рассказал, что неопытные оккупанты избегали атаковать его позиции после того, как он смог застрелить восемь врагов за один день. По его словам, российское командование под Авдеевкой отправляло неопытных "мобиков" в возрасте от 40 до 50 лет для атак волнами каждое утро, день и вечер без защитных жилетов и касок.

Также один воин ВСУ отметил, что уровень квалификации россиян не был "действительно постоянным" и что некоторые военнослужащие ВС РФ имели более современное оборудование, чем их товарищи, у которых были только базовые винтовки.

"Сообщения о несоответствиях в характере российских атак и качестве атакующего личного состава указывают на то, что российские войска могут проводить эшелонированные наземные атаки, чередуя группы подготовленных и необученных сил, вероятно, состоящих из мобилизованного личного состава или российских подразделений "Шторм Z" из завербованных осужденных", – предположили в ISW.

Командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Николай Зинкевич тоже вспоминал в интервью украинскому изданию, что войска РФ использовали для атаки на одну позицию от 20 до 30 человек – намного больше, чем в аналогичных атаках во время операции по захвату Бахмута.

Аналитики считают, что российские силы, вероятно, использовали плохо обученный персонал для проведения массовых ежедневных атак на позиции ВСУ, а также использовали обученный военных с лучшим оборудованием для штурма конкретных позиций после истощения украинских сил. Предполагается, что оккупанты пытаются адаптировать наземные атаки для поддержания более высокого темпа своих наступательных операций под Авдеевкой с участием личного состава разного уровня подготовки и предотвращения быстрого истощения более подготовленных частей и соединений.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. В то же время, захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Со своей стороны заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин указал на тревожные изменения на фронте. По его словам, враг работает и адаптируется к условиям на определенных участках.

