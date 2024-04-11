Войска РФ ударили КАБами по ТЭЦ в Сумах, в области ранен подросток. Фото

Российские оккупационные войска 11 апреля после 16 часов нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Сумы. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний.

В этот раз враг атаковал критическую инфраструктуру города – местную тепловую электростанцию (ТЭЦ). Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

На месте инцидента работают все необходимые службы. Предварительно в ОВА сообщили, что жертв среди мирного населения не было зафиксировано.

Также оккупанты обстреляли Эсманьскую громаду Шосткинского района, предварительно – из ствольной артиллерии. В результате обстрела два человека получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в Глуховскую больницу.

Впоследствии в прокуратуре Сумщины сообщили, что в результате последних обстрелов приграничных громад есть раненые, среди которых несовершеннолетний. Прокуроры фиксируют последствия этих событий.

Согласно следственным материалам, 11 апреля 2024 года в течение дня оккупанты использовали запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреливая артиллерией гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Сумской области.

Около 12:00 были обстреляны Эсманьская громада, в результате чего ранения получили 30-летний мужчина и 71-летняя женщина.

В 14:00 агрессор атаковал Ворожбянскую громаду, где ранения получили 16-летний подросток и его 36-летняя мать. Также в результате обстрелов повреждены транспортные средства, частные домовладения и линии электропередачи.

Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрелов.

Ранее сообщалось, что днем 11 апреля российские террористы нанесли удар по Николаеву. В результате атаки 4 человека погибли, еще 5 получили ранения. Взрывы в городе раздались около 12:00. В ВСУ сообщали, что по Николаеву враг бил баллистикой.

Напомним, в ночь на 11 апреля Россия осуществила по Украине пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударила крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожской, Киевской и Львовской областях зафиксированы попадания в объекты энергетики. Польша снова поднимала в воздух свои истребители из-за массированного обстрела Украины.