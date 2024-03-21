Войска РФ ударили по Горняку и Максимовке на Донетчине: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупанты днем в четверг, 20 марта, ударили по населенному пункту Максимовка (Угледарская громада) в Донецкой области и убили двух мирных жителей. Кроме того, войска РФ обстреляли город Горняк – ранения получили два человека.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры. Удар по Горняку был нанесен примерно в 12:30, под вражеский удар авиабомбами "КАБ-500" попал жилой квартал.

От многочисленных обломков и взрывной волны в одном из помещений получили ранения 58-летний мужчина и его жена 53 лет. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в больницу.

Кроме того, в городе повреждено по меньшей мере пять многоэтажек.

По поселку Максимовка Волновахского района оккупанты также выпустили авиабомбы. Под обломками разрушенного домохозяйства обнаружили тела двух погибших жителей – мужчину 68 лет и его 39-летнего сына.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин. А в ночь на 20 марта захватчики ударили по Днепропетровщине, пострадали шесть человек.