Войска РФ ударили по многоэтажке в Дружковке: есть раненые. Фото

Российская террористическая армия нанесла очередные удары по Дружковке Донецкой области. Вследствие атаки ранения получили две женщины.

Кроме того, из-за вражеской атаки возник пожар в одном из многоквартирных домов города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия российского удара

В ведомстве проинформировали, что спасатели оказали помощь пострадавшим женщинам и транспортировали в больницу. В многоквартирном доме сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Еще один пожар, вызванный обстрелом, был потушен на территории предприятия. Всего за прошедшие сутки спасатели Донбасса ликвидировали 7 пожаров, 4 из которых произошли в результате обстрелов.

В областной военной администрации уточнили, что в Дружковке ранены 3 человека, повреждены 4 дома, 3 нежилых помещения и 2 автомобиля. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки.

В целом по состоянию на утро 18 октября в Донецкой области было зафиксировано 22 обстрела населенных пунктов. В Краматорском районе повреждены дом и хозяйственные здания, а также административные здания и магазин. В самом Краматорске поврежден склад.

Напомним, в ночь на 18 октября российские войска атаковали дронами Запорожье. По облцентру оккупанты нанесли три удара. В результате атаки вспыхнули пожары, разбито одно из учебных заведений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ночью атаковала Украину тремя ракетами и 164-мя дронами. В Воздушных силах рассказали, что сбить или обезвредить удалось 136 целей. Еще 27 ударных БпЛА долетели на 12 локациях, а в четырех местах беды натворили обломки сбитых дронов.

