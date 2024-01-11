Войска РФ ударили по угольному предприятию в Мирнограде на Донетчине: есть погибший. Фото

Войска государства-агрессора России в среду, 10 января, нанесли удар по одному из угольно-добывающих предприятий города Мирноград в Донецкой области. В результате атаки врага погиб один мирный житель.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Спасатели изъяли тело мужчины из-под завалов.

Удар по предприятию был нанесен ракетным вооружением.

В ГСЧС отметили, что ракета попала в трехэтажное административное здание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с третьего по первый этажи.

"На месте проведения работ спасателями было разобрано 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января войска РФ ударили по Покровскому району Донецкой области. Около 15 часов под ударом снова оказались Покровск и Ровно Мирноградской громады, по которым враг открывал огонь еще ночью: на этот раз захватчики направили по населенным пунктам ракеты С-300.

– 7 января в селе Ровно спасатели изъяли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело погибшего ребенка.

– Под ракетный удар оккупантов в Покровске 6 января попала больница, где в этот момент продолжалась операция. Очевидцам удалось зафиксировать момент атаки врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!