Оккупанты ударили по больнице в Покровске ракетой, когда там длилась операция: момент попал на видео

В Покровске Донецкой области под ракетный удар кафиров 6 января попала больница, где в этот момент продолжалась операция. Очевидцам удалось зафиксировать момент атаки врага.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале United24. На видеозаписи видно, как во время атаки российской ракеты в больнице выбило окна и было повреждено здание.

От обломков стекла пострадали как пациент, так и медицинский персонал. К счастью, никто не погиб, и все смогли эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 6 января, российские оккупационные войска нанесли удары по Покровску Донецкой области. Враг дважды обстрелял город, там раздавались взрывы, есть разрушения, по меньшей мере 6 человек ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровском районе 8 января завершились поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Спасатели и правоохранители более двух суток работали, разбирая завалы разрушенных врагом частных жилых домов в городе Покровск и селе Ровно Мирноградской общины. Из-за ударов оккупантов в обоих населенных пунктах погибли 11 гражданских.

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