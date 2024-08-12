Войска РФ уменьшили использование КАБов на фронте: с чем это связано

Войска страны-агрессора РФ несколько снизили интенсивность применения корректируемых авиационных бомб (КАБ) по линии столкновения на Харьковском направлении и прифронтовых населенных пунктах, что является временным явлением. Сейчас оккупанты смещают акценты в применении авиации.

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Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. В частности, в эфире "Еспресо" он пояснил, что интенсивность применения враждебных КАБ зависит от возможности противника присутствовать в воздухе.

"На текущий момент можно сказать, что не очень существенно, но снизилось применение захватчиком КАБов как по линии боевого столкновения, так и по прифронтовым селам и городам", – констатировал военный.

По его словам, снижение интенсивности использования КАБов является временным явлением.

Войска РФ смещают акценты в применении авиации, подчеркнул Юрий Федоренко.

"Для того, чтобы сделать невозможным работу вражеской высокоинтенсивной авиации, мы должны получить разрешение на использование высокоточного оружия", – сказал защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне командир отдельного взвода БпАК 92-й ОШБр "Дед" рассказал, что после начала боев в Курской области России оккупанты стали меньше применять артиллерию на севере Харьковщины.

Напомним также, 12 августа в одном из районов Белгородщины объявили эвакуацию из-за "тревожного утра". Губернатор Гладков заявил, что на границе Краснояружского района якобы зафиксирована "активность" украинских войск.

Тем временем в сеть попало видео, на котором пенсионерки на Курщине свободно общаются на украинском языке с воинами ВСУ и славят Украину.

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