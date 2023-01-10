Войска РФ усилили репрессии в оккупированном Мелитополе и начали волну депортаций, – Федоров

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе усилили террор против гражданского населения и начали новую волну депортации людей, обвиняя их в антироссийской деятельности. Очередной виток репрессий начался с конца декабря.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. Он рассказал, как происходит такая депортация.

"Что такое депортация? Это человека без вещей вывозят на последний блок-пост в Васильевку, предъявляют ему претензии в якобы ведении антироссийской деятельности и заставляют пешком идти в Запорожье. Так вчера депортировали руководителя Михайловского ПТУ", – рассказал Федоров.

По его словам, сначала оккупанты создали телеграмм-канал, в котором освещали всех жителей Мелитополя, которые продолжают занимать проукраинскую позицию.

"Они выискивают их в закрытых проукраинских чатах и вылаживают эту информацию, таким образом делают живую мишень. В начале января они пошли дальше и сделали в телеграмм чат-бот, в котором просто сосед на соседа может написать, что он имеет проукраинскую позицию, и этого человека сразу везут в комендатуру, сразу допрашивают и в лучшем случае просто проводят профилактическую беседу", – сказал мэр.

Мэр Мелитополя призвал жителей выезжать из временно оккупированного города из-за новых репрессий.

"Через Васильевку невозможно уехать, за последние три недели выехали четыре человека. В основном наши жители выбирают путь через временно оккупированный Крым и потом либо на границу с Грузией, либо на границу с ЕС, но там все зависит от воли пограничников РФ. Также путь, которые выбирают наши люди, – это из ближайшего аэропорта на территории России перелетают в Молдову или Турцию… Также есть путь через Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, но он сверхстрашен, потому что на территории "ДНР" производится фильтрация", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты во временно захваченном Мелитополе сменили тактику. После точной работы разведчиков Сил специальных операций и артиллерии ВСУ по объектам железной дороги в городе и близлежащих районах они перестали свозить туда военную технику по железной дороге.