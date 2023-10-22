Войска РФ устроили новую атаку БПЛА на Украину: раздались взрывы, звук 'шахедов' изменился. Видео

Вечером 22 октября Россия устроила новый налет на Украину беспилотниками. Угроза ударных БПЛА зафиксирована в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

На Киевщине и Сумщине раздались взрывы. В Telegram Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также проинформировал, что на подступах к Киеву работает ПВО. Городские власти призвали жителей Киева и области находиться в укрытиях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил в Telegram о запрете на съемку работы ПВО.

"В небе фиксируются цели, Воздушные силы работают", – отметил он.

В то же время в сети заметили, что звук "шахедов" изменился. Теперь они напоминают не мопеды, а скорее газонокосилки. Об этом написал, в частности, Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Видео дня

"Звук очень похожий на мопед, двигатель тоже очень похож, но по всем характеристикам мопеду проигрывает. Местные говорят, что звучит такое чудо очень похоже на газонокосилку", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты начали атаковать Украину самодельными БПЛА неустановленного типа. Их захватчики "лепят" из низкокачественных деталей, купленных на китайском маркетплейсе AliExpress, но такие дроны также небезопасны, поскольку способны переносить несколько килограммов взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью Россия совершила комбинированную воздушную атаку по Украине, используя разные ракеты и ударные дроны. Защитники неба сбили все три "Шахеда" и авиаракету Х-59.

– В Херсонской ОВА сообщили, что российские оккупационные войска ежесуточно наносят до 38 ударов авиабомбами по населенным пунктам, которые находятся под контролем Украины. Раньше это количество составляло 2-3.

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