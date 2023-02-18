Войска РФ увеличили количество атак и обстрелов в Луганской области: Новоселовское, Макеевка и Куземовка разрушены полностью, – Гайдай

Российские войска усилили атаки и обстрелы украинских позиций в Кременском направлении. Ряд населенных пунктов, в частности Новоселовское, Макеевку и Куземовку, они просто стерли с лица земли.

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В то же время в Луганской области наблюдается резкое уменьшение количества наемников ЧВК "Вагнер", вместо них российское командование бросает на фронт огромное количество мобилизованных, прошедших двухмесячную подготовку. Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас – на Кременском направлении.

"Самое тяжелое направление на сегодня это Кременское. Как раз вчера поздно вечером мы вернулись. Были там, пообщались с ребятами, привезли им разные гаджеты, нужные для защиты... Ситуация сложная, но полностью контролируемая. Сказать, что там есть какие-то существенные продвижения врага - на данный момент нет. Единственное, увеличилось количество атак, увеличилось количество обстрелов наших позиций. И они очень мощную установили РЭБку, и она достаточно неплохо работает, глушит все сигналы и возможность работы с коптерами и БПЛА", – рассказал Гайдай.

В то же время, отметил глава Луганской ОВА, сейчас в Луганской области резко уменьшилось количество наемников из ЧВК "Вагнер". Им на смену российское командование бросает огромное количество "мобиков" после двухмесячного курса "молодого бойца".

"Количество вагнеровцев по сравнению с тем, что мы видели пару месяцев назад, уменьшилось, и существенно. Скорее всего, они "могилизовались" в районе Бахмута и Соледара. Больше мы видим и наблюдаем подразделения из призванных в рамках так называемой частичной мобилизации, которые прошли двухмесячную подготовку на территории России и Беларуси. Их очень много уже привезли на территорию Луганской области. И именно они идут в наступление, именно с ними имеют дело наши ребята. Периодически некоторых берут в плен, и это как раз из тех новомобилизованных россиян", - отметил Гайдай.

По его словам, эти "мобики" несколько более "живучи", чем первые россияне, которых бросали в бой практически сразу после вручения повесток.

"Они лучше подготовлены, чем те, первые, потому что тех просто переодевали, давали оружие и бросали на фронт, чтобы остановить наше наступление на Сватовском и Кременском направлениях. Эти подготовлены получше, но все равно это не уровень кадровой армии, даже не срочной", – констатировал Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, на оккупированных территориях области практически все медицинские учреждения оккупанты переформатировали под военные госпитали, ведь количество раненых захватчиков очень велико. В то же время гражданское население практически лишено доступа к получению медицинской помощи. На внимание врачей могут рассчитывать только часть людей, которые могут умереть без квалифицированной помощи.

В то же время, если украинские воины на оккупированной части Луганщины наносят удары по военным базам и складам оккупантов, то прифронтовые населенные пункты, подконтрольные Украине, захватчики уничтожают без сожалений.

"Я показывал Новоселовское, Макеевку, Куземовку - они просто разбиты полностью", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана. По данным украинской разведки, они будут учить оккупантов запускать иранские дроны-камикадзе. Пока неизвестно, когда именно и какое количество иранцев въехало в оккупированный с 2014 года украинский город.

Также сообщалось, что вблизи Луганска обнаружили массовое захоронение "вагнеровцев". 42 могилы в начале февраля обнаружили местные жители. Когда они сфотографировали могилы и начали распространять фото по группам по поиску пропавших без вести - откликнулись 9 российских семей, давно потерявших связь со своими родственниками-оккупантами и не знавших, что те погибли в войне против Украины.