Войска РФ ведут наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери: есть угроза ракетных ударов – Генштаб

В Украине начались уже 342-е сутки войны, на которые Россия продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Ныне вражеские войска сосредоточились на наступательных действиях на Лиманском и Бахмутском направлениях, местами они обороняются, но повсюду несут значительные потери в живой силе и технике.

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На фоне фронтовых неудач оккупанты не прекращают уничтожать критическую инфраструктуру украинских городов и сел, нанося ракетные удары, совершая артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 31 января, предупреждая о высокой угрозе воздушных атак со стороны РФ.

Только за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и три авиаудара, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам Херсона и Очакова. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Безуспешные наступательные действия российская армия ведет на Авдеевском и Новопавловском направлениях. А на Купянском и Запорожском – обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается отчаяние личного состава подразделений ВС РФ в решениях собственного военно-политического руководства и истощение от интенсивности боевых действий.

Накануне подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено, а на полигонах Беларуси продолжается подготовка его подразделений.

Продолжаются обстрелы войсками РФ населенных пунктов возле государственной границы, приводящие к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы н. п. Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфин, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Андреевка на Луганщине. На Лиманском – Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию со стороны агрессора подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа. На Новопавловском – Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от российских обстрелов пострадали Времевка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. Всего более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов ВС РФ подверглись районы Одрадокаменки, Ивановки, Токаревки, Антоновки, Первомайского, Велетенского и Херсона.

"Враг продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Так, в Луганске на территории роддомов городской больницы №3 и облбольницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. В связи с использованием агрессором двух роддомов для лечения раненых россиян в городе можно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты отмечают, что РФ готовится к новому наступлению и усиливает связи с Ираном. В Институте изучения войны рассказали о подтверждающих это факторах.

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